Виделль перешел из «Барыса» в «Юргорден»

Шведский нападающий «Барыса» Линус Виделль покинул команду и перешел в «Юргорден».

По информации официального сайта стокгольмского клуба, с 35-летним хоккеистом подписан двухлетний контракт.

В минувшем сезоне Виделль провел в регулярном чемпионате КХЛ 59 матчей, в которых набрал 36 (9+27) очков. В шести играх плей-офф форвард записал себе в актив 5 (1+4) очков. «Барыс» в первом раунде Кубка Гагарина уступил «Металлургу» (2-4).

За свою карьеру в КХЛ Виделль выступал за «Югру», «Северсталь», рижское «Динамо», «Торпедо», «Куньлунь» и «Трактор».