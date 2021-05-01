Ковалев покинул пост главного тренера «Куньлуня»

Алексей Ковалев покинул пост главного тренера команды КХЛ «Куньлунь Ред Стар».
По информации пресс-службы клуба, соглашение с 48-летнем специалистом истекло 30 апреля. «Куньлунь» принял решение не продлевать его.
Вместе с Ковалевым клуб покинули его помощники Игорь Уланов, Вячеслав Козлов и тренер вратарей Николай Мишин.
В минувшем чемпионате «Куньлунь Ред Стар» занял последнее 12-е место в Восточной конференции и не попал в плей-офф. В сезоне-2020/2021 китайский клуб базировался в подмосковных Мытищах.
источник: ХК «Куньлунь Ред Стар»