Костин возвращается в «Сент-Луис»

Российский нападающий «Авангарда» Клим Костин вернется в расположение «Сент-Луиса».
По информации сайта команды НХЛ, 21-летний хоккеист прибудет в расположение американской команды в ближайший вторник. После карантина Костин попадет в расширенный состав «Блюз».
Костин стал обладателем Кубка Гагарина. Ранее в СМИ сообщалось, что форвард изъявил желание остаться в омской команде.
В регулярном чемпионате Костин провел 43 матча, набрав 18 (7+11) очков. В плей-офф нападающий отметился 9 (5+4) результативными баллами за 24 игры.
источник: ХК «Сент-Луис Блюз»