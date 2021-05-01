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01 мая 20:00
автор: Александр Поволоцкий

Костин возвращается в «Сент-Луис»

Нападающий будет зачислен в запасной состав «блюзменов».

Российский нападающий «Авангарда» Клим Костин вернется в расположение «Сент-Луиса».

По информации сайта команды НХЛ, 21-летний хоккеист прибудет в расположение американской команды в ближайший вторник. После карантина Костин попадет в расширенный состав «Блюз».

Костин стал обладателем Кубка Гагарина. Ранее в СМИ сообщалось, что форвард изъявил желание остаться в омской команде.

В регулярном чемпионате Костин провел 43 матча, набрав 18 (7+11) очков. В плей-офф нападающий отметился 9 (5+4) результативными баллами за 24 игры.

источник: ХК «Сент-Луис Блюз»
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