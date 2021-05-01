Федоров перешел из «Спартака» в московское «Динамо»

Официальный сайт московского «Динамо» объявил о переходе бывшего нападающего «Спартака» Артема Федорова.

Контракт рассчитан на два года и носит односторонний характер.

В прошлом сезоне 27-летний форвард выступал за «Спартак», набрав 29 очков (12+17) в 56 матчах регулярного чемпионата, а также сыграв четыре встречи в плей-офф. За красно-белых он играл с начала 2018 года, а ранее выступал за «Салават Юлаев».

Всего в активе Федорова 330 матчей и 155 очков (62+93) в КХЛ.