«Куньлунь» назначит нового главного тренера до конца мая

Генеральный менеджер хоккейного клуба «Куньлунь Ред Стар» Николай Феоктистов планирует определить новый состав тренерского штаба в течение мая.

«У нас есть список, но мы его не разглашаем, так как нет подписанных контрактов. Майские праздники единые для России и для Китая, плюс в условиях пандемии у нас в клубе, скажем так, есть разделение - владелец и совет директоров там, а мы здесь. Поэтому для принятия решений требуется время», - приводит ТАСС слова функционера.

Ранее стало известно, что пекинский клуб не стал продлевать контракт с главным тренером Алексеем Ковалевым и его помощниками Вячеславом Козловым, Игорем Улановым и Николаем Мишиным.

В минувшем чемпионате «Куньлунь Ред Стар» занял последнее 12-е место в Восточной конференции и не попал в плей-офф.