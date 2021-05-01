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01 мая 21:46
автор: Виктор Шарафудинов

Тарасенко не поможет «Сент-Луису» в сегодняшнем матче против «Миннесоты»

Игра начнется в три часа ночи по московскому времени.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко пропустит сегодняшний выездной матч регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесота» из-за повреждения нижней части тела.

Об этом сообщила пресс-служба «Блюз» в твиттере.

Тарасенко принял участие в сегодняшней утренней тренировке, однако главный тренер «Сент-Луиса» Крейг Беруби считает, что Владимир пока еще не готов играть.

В нынешнем сезоне Тарасенко провел 23 матча в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 14 очков (4+10).

источник: ХК «Сент-Луис Блюз»
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