Брагин - о поражении России от Швейцарии: Были хорошие моменты, надо их забивать

«Команда лучше двигалась, работала. Были хорошие моменты, надо их забивать. Ноль забили, противник одну забил, поэтому проиграли. Проанализируем тщательно эти две встречи, сейчас не дам комментариев на тему того, кто из игроков произвел положительное впечатление», - приводит «Чемпионат» слова Брагина.

Сборная России потерпела два поражения от команды Швейцарии. 30 апреля встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Патрика Фишера.

Команда Брагина продолжает подготовку к чемпионату мира, который пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня.