Кожевников - о поражении от Швейцарии: Трагедии не вижу, это играл резерв сборной России

«Никакой трагедии в двух поражениях от швейцарцев я не вижу. Все мы знаем, что в Швейцарию сборная России поехала далеко не оптимальным составом. Ряд игроков остались в Новогорске, они готовятся по индивидуальной программе, пятеро армейцев только прибыли в расположение сборной на базу. В матчах с Беларусью и Швейцарией тренеры сборной посмотрели в большей степени ближайший резерв национальной команды», — приводит «Чемпионат» слова Кожевникова.

Сборная России потерпела два поражения от команды Швейцарии. 30 апреля встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Патрика Фишера. 1 мая швейцарцы были также сильнее - 1:0.