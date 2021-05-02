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02 мая 00:17
автор: Александр Поволоцкий

Кочетков подписал с «Каролиной» контракт новичка

Голкипер является двукратным призером молодежных чемпионатов мира.

Российский вратарь «Торпедо» Петр Кочетков пописал контракт новичка с «Каролиной Харрикейнз».

По информации официального сайта НХЛ, срок соглашения с 21-летним голкипером - два года. Кочетков был выбран «Каролиной» в 2019-м под 36-м номером драфта.

На уровне НХЛ зарплата россиянина составит 842,5 тысячи долларов в год, а на уровне АХЛ - 70 тысяч.

В завершившимся сезоне КХЛ Кочетков выступал за подмосковный «Витязь» и нижегородское «Торпедо». В десяти матчах регулярного чемпионата процент отраженных бросков вратаря составил 92,4%, в двух играх плей-офф - 93,2%.

источник: NHL (НХЛ)
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