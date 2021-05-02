Кочетков подписал с «Каролиной» контракт новичка

Российский вратарь «Торпедо» Петр Кочетков пописал контракт новичка с «Каролиной Харрикейнз».

По информации официального сайта НХЛ, срок соглашения с 21-летним голкипером - два года. Кочетков был выбран «Каролиной» в 2019-м под 36-м номером драфта.

На уровне НХЛ зарплата россиянина составит 842,5 тысячи долларов в год, а на уровне АХЛ - 70 тысяч.

В завершившимся сезоне КХЛ Кочетков выступал за подмосковный «Витязь» и нижегородское «Торпедо». В десяти матчах регулярного чемпионата процент отраженных бросков вратаря составил 92,4%, в двух играх плей-офф - 93,2%.