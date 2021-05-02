Мэттьюс, Маршан, Маккиннон и Ахо признаны лучшими игроками апреля в НХЛ

По информации пресс-службы НХЛ, Себастьян Ахо из «Каролины» признан лучшим хоккеистом апреля в Центральном дивизионе. Финн отыграл за месяц 16 матчей, в которых набрал 18 (6+12) очков.

Нэйтан Маккинон из «Колорадо» стал звездой Западного дивизиона, проведя в апреле 13 матчей, набрав в них 21 (9+12) результативный балл.

Остон Мэттьюс признан лучшим в Северном дивизионе. За тридцать дней форвард «Торонто» провел 13 игр, отметившись 18 (12+6) очками.

Игрок «Бостона» Брэд Маршан стал звездой Восточного дивизиона. Нападающий провел 17 матчей, в которых набрал 24 (14+10) результативных балла.