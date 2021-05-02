«Северсталь» подписала контракт с эстонским нападающим

Одним из новичков «Северстали» стал эстонский нападающий Роберт Рооба. 28-летний хоккеист выступал в минувшем сезоне за финский ЮП. Рооба набрал 41 (30+11) очко в 59 матчах при показателе полезности «-8».

Также «Северсталь» пополнили шведские защитники Якоб Стенквист и Робин Пресс.

Стенквист играл в сезоне 2020/2021 за финский «Эссят». Он набрал в 54 матчах 37 (9+28) очков при показателе полезности «+7».

Пресс выступал за другой клуб из Финляндии - «Лукко». В минувшем чемпионате защитник набрал 44 (16+28) очка в 55 матчах с показателем полезности «+20».