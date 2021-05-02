Варламов побил рекорд «Айлендерс» по продолжительности «сухой» серии

В регулярном чемпионате НХЛ «Айлендерс» дома переиграли «Рейнджерс» со счетом 3:0.

В составе победителей отличились Мэтью Барзал и дважды Энтони Бовиллье. Вратарь Семен Варламов отразил все 28 бросков по своим воротам, оформив седьмой шатаут в сезоне. Таким образом, он вышел в лидеры по данному показателю, обойдя Филиппа Грубауэра из «Колорадо Эвеланш». Также россиянин побил рекорд клуба по продолжительности сухой серии. Варламов преодолел отметку в 178 минут и 28 секунд без пропущенных шайб, превзойдя достижение Гленна Реша, которое он установил в 1975 году. На данный момент серия Варламова без пропущенных шайб составляет 213 минут 56 секунд.

Форвард «синерубашечников» Павел Бучневич провел на льду 19 минут и 10 секунд, но результативными действиями не отметился. Нападающие Артемий Панарин и Виталий Кравцов закончили матч с показателем полезности «-2».Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев сделал 22 сейва.

В следующем матче «Айлендерс» в гостях сыграют с «Баффало», а «Рейнджерс» дома примут «Вашингтон». Обе встречи состоятся 4 мая.