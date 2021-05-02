23 сэйва Самсонова не помогли «Вашингтону» победить в матче с «Питтсбургом»

В регулярном чемпионате НХЛ «Питтсбург» на выезде переиграл «Вашингтон» со счетом 3:0.
В составе победителей отличились Джефф Картер и дважды Брайан Раст.
Голкипер хозяев Илья Самсонов сделал 23 сэйва. Форвард Евгений Кузнецов провел на площадке 15 минут и 8 секунд, но результативными действиями не отметился. Защитник Дмитрий Орлов завершил матч с показателем полезности «-2». Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин пропускает четвертую игру подряд из-за травмы.
В следующем матче «Кэпиталз» сыграет на выезде с «Рейнджерс», а «Питтсбург» отправится в гости к «Филадельфии». Обе встречи состоятся 4 мая.
источник: «Советский спорт»