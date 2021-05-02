Шайба Гусева помогла «Флориде» обыграть «Чикаго», Бобровский сделал 31 сейв

В регулярном чемпионате НХЛ «Флорида» на выезде переиграла «Чикаго» со счетом 5:4.

В составе победителей отличились Александр Барков, Оуэн Типпетт и Никита Гусев и дважды Энтони Дюклер. Теперь на счету российского форварда 9 (3+6) очков в сезоне. Вратарь Сергей Бобровский отразил 31 бросок из 35. Нападающий Григорий Денисенко провел на площадке 12 миинут и 54 секунды, закончив матч с показателем полезности «+3».

Хозяева ответили голами в исполнении Коннора Мерфи, Алекса Дебринкэта, Кирби Дака и Доминика Кубалика. Защитник Никита Задоров сыграл 18 минут и 58 секунд, коэффициент полезности россиянина составил «-2».

Отметим, что «Пантерз» одержали третью победу подряд, а «Блэкхокс» терпят четвертое поражение кряду.

В следующем матче «Флорида» дома примет Даллас», «Чикаго» сыграет на выезде с «Каролиной». Обе встречи состоятся 4 мая.