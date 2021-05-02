Варламов признан первой звездой матча «Айлендерс» - «Рейнджерс»

В регулярном чемпионате НХЛ «Айлендерс» дома переиграли «Рейнджерс» со счетом 3:0.

Первой звездой матча был признан голкипер «Айлендерс» Семен Варламов, отразивший все 28 бросков по своим воротам и оформивший седьмой шатаут в сезоне. Таким образом, он вышел в лидеры по данному показателю, обойдя Филиппа Грубауэра из «Колорадо Эвеланш». Также россиянин побил рекорд клуба по продолжительности сухой серии. Варламов преодолел отметку в 178 минут и 28 секунд без пропущенных шайб, превзойдя достижение Гленна Реша, которое он установил в 1975 году. На данный момент серия Варламова без пропущенных шайб составляет 213 минут 56 секунд.

Вторым лучшим игроком стал нападающий «Айлендерс» Джош Бейли, на счету которого три результативные передачи.

Третья - форвард победителей Энтони Бовиллье, в активе хоккеиста две заброшенные шайбы.