Сборная Россия сыграет с Белоруссией в 1/4 финала ЮЧМ

После заключительных матчей групповой стадии юниорского ЧМ стали известны все пары 1/4 финала турнира.
Таким образом, сформировались данные противостояния:
Финляндия - Швейцария;
Россия - Беларусь;
Канада - Чехия;
После заключительных матчей групповой стадии юниорского ЧМ стали известны все пары 1/4 финала турнира.
Таким образом, сформировались данные противостояния:
Финляндия - Швейцария;
Россия - Беларусь;
Канада - Чехия;
Швеция - США.
Напомним, что четвертьфинальные матчи юниорского чемпионата мира пройдут 3 и 4 мая.