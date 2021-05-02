«Каролина» оказалась сильнее «Коламбуса», Свечников отличился результативной передачей

В регулярном чемпионате НХЛ «Каролина» в овертайме победила «Коламбус» со счетом 2:1.

Победную шайбу забросил Даги Хэмилтон. Также гол в основное время забил Теуво Терявяйнен. Форвард Андрей Свечников сделал ассист, теперь на счету россиянина 38 (13+25) очков в сезоне.

Гости ответили одной шайбой в исполнении Макса Доми.

Отметим, что «Харрикейнз» одержали третью победу подряд.

В следующем матче «Каролина» дома примет «Чикаго», а «Коламбус» сыграет на своей арене с «Нэшвиллом». Обе встречи состоятся 4 мая.