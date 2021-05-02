«Монреаль» в овертайме переиграл «Оттаву», Зуб и Дадонов отметились ассистами

В регулярном чемпионате НХЛ «Монреаль» в дополнительное время обыграл «Оттаву» со счетом 3:2.

Победную шайбу забросил Коул Кофилд. Также в составе победителей отличились Джефф Питри и Тайлер Тоффоли. Защитник Александр Романов провел на площадке 21 минуту и 32 секунды, закончив матч с показателем полезности «-1».

Гости ответили голами в исполнении Тима Штюцле и Тома Шабо. Защитник Артем Зуб сделал ассист, теперь на счету хоккеиста 11 (3+8) очков в сезоне. Форвард Евгений Дадонов отметился результативной передачей, в активе россиянина 20 (13+7) баллов в «регулярке».

В следующем матче «Монреаль» дома примет «Торонто», а «Оттава» на своей арене сыграет с «Виннипегом». Обе встречи состоятся 4 мая.