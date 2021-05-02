Гол и передача Барабанова не помогли «Сан-Хосе» победить в матче с «Колорадо»

В регулярном чемпионате НХЛ «Колорадо» дома обыграл «Сан-Хосе» со счетом 4:3.

В составе победителей отличились Натан Маккиннон, Микко Рантанен, Андре Бураковски и Патрик Немет. Форвард Валерий Ничушкин провел на площадке 12 минут и 29 секунд, но результативными действиями не отметился.

Гости ответили шайбами в исполнении Логана Кутюра, Томаша Гертла и Александра Барабанова. Также на счету россиянина одна голевая передача. Теперь в активе форварда 5 (2+3) очков в сезоне. Защитник Николай Кныжов сыграл 19 минут и 47 секунд, закончив матч с показателем полезности »-1».

Следующий матч между командами пройдет 4 мая в Сан-Хосе.