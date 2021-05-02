«Даллас» проиграл «Нэшвиллу», Худобин отразил 33 броска

В регулярном чемпионате НХЛ «Нэшвилл» с минимальным счетом переиграл «Даллас» (1:0).

Автором единственной шайбы стал Эрик Хаула. Защитник Яков Тренин провел на площадке 13 минут и 27 секунд, но результативными действиями не отметился. Вратарь «Старз» Антон Худобин отразил 33 броска из 34.

Примечательно, что «Даллас» терпят третье поражение кряду.

В следующем матче «Старз» сыграют на выезде с «Флоридой», а «Нэшвилл» отправится в гости к «Коламбусу». Обе встречи состоятся 4 мая.