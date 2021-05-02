Тренер юниорской сборной России Лещев - о победе над Чехией: Сегодня была жесткая игра

Главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещев дал комментарий после разгромной победы своей команды над Чехией (11:1) на ЮЧМ-2021.

«Хочу поздравить ребят с победой. Сегодня была жесткая игра, но мы выдержали удар и продолжали гнуть свою линию. Что касается малого количества пропущенных шайб и удалений с нашей стороны, то дисциплина всегда - номер один. Дисциплина бьет класс, мы идем дальше с этим девизом», - приводит слова специалиста пресс-служба ФХР.

Отметим, что эта победа стала самой крупной для российской команды в истории противостояния с чешской сборной в рамках юниорских чемпионатов мира.

Таким образом, российская команда набрала девять очков в четырех встречах и вышла в лидеры турнирной таблицы группы B.

Напомним, что в 1/4 финала турнира сборная России сыграет с Белоруссией, встреча состоится 3 мая.