«Миннесота» переиграла «Сент-Луис», Капризов сделал ассист

В регулярном чемпионате НХЛ «Миннесота» дома обыграла «Сент-Луис» со счетом 4:3.

В составе победителей отличились Матс Цуккарелло, Нико Штурм, Йонас Бродин и Кевин Фиала. Нападающий Кирилл Капризов отметился результативной передачей, теперь на счету россиянина 43 (23+20) очка в сезоне.

Гости ответили шайбами в исполнении Джордана Кайру, Самуэля Блэза и Дэвида Перрона. Форвард Иван Барбашев провел на площадке 11 минут и 42 секунды, но баллов не набрал.

В следующем матче «Миннесота» дома примет «Вегас», а «Сент-Луис» сыграет на своей арене с «Анахаймом». Обе встречи состоятся 4 мая.