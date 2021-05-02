Нападающий юниорской сборной России Полтапов - о разгроме Чехии: Мы выполняли установку тренера

Форвард юниорской сборной России Прохор Полтапов дал комментарий после разгромной победы своей команды над Чехией (11:1) на ЮЧМ-2021.

«Что помогло одержать крупную победу? В первую очередь, слаженная командная работа. Мало удалялись и выполняли тренерскую установку.

Что касается тринадцатого номера, как у Дацюка, то мы все стараемся быть похожими на кого-то, но я не пытаюсь быть точь-в-точь, как Павел. Это просто номер. Что касается моих шайб сегодня, то главное, что выиграла команда», - приводит слова хоккеиста пресс-служба ФХР.

Отметим, что эта победа стала самой крупной для российской команды в истории противостояния с чешской сборной в рамках юниорских чемпионатов мира.

Таким образом, российская команда набрала девять очков в четырех встречах и вышла в лидеры турнирной таблицы группы B.