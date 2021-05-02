Коромыслов - о матче Россия - Чехия на ЮЧМ-21: Мы с каждой игрой набираем уверенность в своих силах

Защитник юниорской сборной России Арсений Коромыслов дал комментарий после разгромной победы своей команды над Чехией (11:1) на ЮЧМ-2021.

«Мы с каждой игрой набираем уверенность в своих силах. Плей-офф - самая важная часть, подойдем сплоченными к этому этапу.

С кем играть в четвертьфинале? Без разницы, надо выходить и проходить дальше. Завтра выходной, проведем анализ, разберем ошибки - и дальше в бой», - приводит слова Коромыслова пресс-служба ФХР.

Напомним, что в 1/4 финала турнира сборная России сыграет с Белоруссией, встреча состоится 3 мая. Начало игры - в 20:30 по московскому времени.