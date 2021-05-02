Варламов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов стал третьей звездой игрового дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Рейнджерс» (3:0) россиянин отразил все 28 бросков по своим воротам, оформив седьмой шатаут в сезоне. Таким образом, он вышел в лидеры по данному показателю, обойдя Филиппа Грубауэра из «Колорадо Эвеланш». Также голкипер побил рекорд клуба по продолжительности «сухой» серии. Варламов преодолел отметку в 178 минут и 28 секунд без пропущенных шайб, превзойдя достижение Гленна Реша, которое он установил в 1975 году. На данный момент серия Варламова без пропущенных шайб составляет 213 минут 56 секунд.

Второй зведой был признан форвард «Торонто Мейпл Лифс» Остон Мэттьюз, отличившийся двумя шайбами в игре с «Ванкувер Кэнакс» (5:1).

Лучшим же игроком стал нападающий «Бостон Брюинз» Крэйг Смит, оформивший хет-трик в матче с «Баффало Сейбрз» (6:2).