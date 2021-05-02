Мичков стал лучшим снайпером и бомбардиром группового турнира ЮЧМ-2021

В последнем матче группового этапа ЮЧМ-2021 сборная России крупно обыграла Чехию (11:1) и вышла в четвертьфинал турнира, где встретится с Белоруссией.
Лучшим снайпером и бомбардиром групповой стадии стал форвард российской команды – 16-летний Матвей Мичков, набравший в четырех матчах 11 (9+2) очков.
Отметим, что на втором месте расположился Никита Чибриков (2+8), а на третьей строчке находится Данила Юров (3+6). Оба представляют сборную России.
Напомним, в 1/4 финала подопечные Альберта Лещева сыграют с Белоруссией. Встреча состоится 3 мая. Начало игры - в 20:30 по московскому времени.
источник: «Советский спорт»