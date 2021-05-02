Тютяев подписал контракт с фарм-клубом «Детройта»

Форвард Кирилл Тютяев в следующем сезоне будет играть в Американской хоккейной лиге (АХЛ).
Россиянин подписал контракт с клубом «Гранд-Рэпидс Гриффинс». Об этом сообщает официальный сайт НХЛ. Соглашение с 20-летним игроком рассчитано на сезон-2021/22.
Отметим, что «Гранд-Рэпидс Гриффинс» является фарм-клубом «Детройта».
Напомним, Тютяев был выбран «Ред Уингз» в седьмом раунде под общим 190-м номером драфта-2019. В этом сезоне он провел 43 матча за минскую «Юность» в белорусской экстралиге, набрав 32 (11+21) очка.
источник: NHL (НХЛ)