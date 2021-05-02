Варламов – о рекорде: Это командный вид спорта, и без братьев я бы не справился

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов поблагодарил партнеров по команде после победы над «Рейнджерс» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Напомним, в этой игре вратарь «островитян» побил рекорд клуба по продолжительности «сухой» серии. Он преодолел отметку в 178 минут и 28 секунд без пропущенных шайб, превзойдя достижение Гленна Реша, установленное в 1975 году. На данный момент серия вратаря без пропущенных шайб составляет 213 минут и 56 секунд.

«Безусловно, это большое достижение для меня, да и, наверное, для команды в целом. Это командный вид спорта, и без братьев я бы не справился. Они усердно работают передо мной в каждом матче, и, как я уже сказал, без них я бы этого не добился. Они отлично играли в обороне и забивали голы в нападении. Я ценю все, что они для меня делают. Это просто прекрасно», – приводит слова хоккеиста официальный сайт НХЛ на русском языке.