Овечкин впервые с 2009 года пропустил в НХЛ четыре игры подряд

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает восстанавливаться после травмы нижней части тела, которую он получил 23 апреля в поединке с «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча с «Пингвинз» стала для российского игрока четвертой пропущенной подряд.

«Алекс Овечкин выбыл на столь долгий срок впервые с ноября 2009 года. Тогда он пропустил в связи с травмой шесть матчей», – отметил в «Твиттер» журналист Бен Рэби.

Отметим, что на счету Овечкина в нынешнем сезоне 42 (24+18) очка в 41 матче. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он забил 730 шайб. Таким образом, следующий гол позволит россиянину догнать Марселя Дионна и выйти на пятое место в списке лучших снайперов в истории лиги.

В следующем матче «Кэпиталз» 4 мая сыграет на выезде с «Рейнджерс».