Тротц – о рекорде Варламова: Он наверняка скажет вам, что это достижение всей команды

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц оценил выступление российского вратаря Семена Варламова после победы над «Рейнджерс» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Я действительно счастлив за Варли, потому что Варли – самый независимый и не требующий внимания к себе вратарь, который когда-либо у нас был. Я безумно рад за Варли, но сам он наверняка скажет вам, что это достижение всей команды. И это многое говорит о нашем коллективе», – приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в этой игре вратарь «островитян» побил рекорд клуба по продолжительности «сухой» серии. Он преодолел отметку в 178 минут и 28 секунд без пропущенных шайб, превзойдя достижение Гленна Реша, установленное в 1975 году. На данный момент серия Варламова без пропущенных шайб составляет 213 минут и 56 секунд.