Тренерский штаб сборной России вызвал нападающего «Авангарда» Зернова

Тренерский штаб хоккейной сборной России решил вызвать в расположение еще одного игрока, завоевавшего Кубок Гагарина. На этот раз приглашение получил центрфорвард «Авангарда» Денис Зернов, сообщается на официальной странице сборной России по хоккею в «Твиттере».

В минувшем сезоне КХЛ Зернов побил личный рекорд, набрав в 60 матчах «регулярки» 40 очков (12+28). В плей-офф на счету нападающего шесть очков (2+4) в 24 встречах. Он стал вторым игроком «Авангарда», приглашенным в сборную после МVP Кубка Гагарина Сергея Толчинского. Оба форварда присоединятся к национальной команде 3 мая на общекомандном тестировании.

Напомним, «Авангард» впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии московский ЦСКА со счетом 4-2. В решающем, шестом матче команда Боба Хартли победила красно-синих (1:0) благодаря точному броску Сергея Толчинского.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдёт в Латвии с 21 мая по 6 июня.