Официально: «Салават Юлаев» заключил контракт с Тихоновым

Башкирский клуб заключил двухлетний контракт с внуком и полным тезкой легендарного советского тренера Виктора Тихонова, сообщает официальный сайт «Салавата Юлаева».

В минувшем сезоне 32-летний Виктор Тихонов-младший защищал в КХЛ цвета казанского «Ак Барса», набрав в 42 матчах регулярного чемпионата 23 очка (11+12). В плей-офф на счету нападающего еще пять баллов (3+2).

Напомним, Тихонов является чемпионом мира 2014 года, также он дважды становился обладателем Кубка Гагарина в составе питерского СКА (2015 и 2017 гг.). Всего в Континентальной хоккейной лиге Виктор провел 499 матча, набрав 244 очка (130+114).