Пашков – о разгроме Чехии: Для cтоль юных игроков характерны перепады

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал игру юниорской сборной России.

«Наши хоккеисты не играют стабильно, у них уже был провал в матче с Финляндией. Для игроков столь юного возраста характерны перепады в игре, поэтому разгрому Чехии не удивлен. Сложно предсказать, что ждет россиян на дальнейших стадиях. В плей-офф многое будут решать эмоции и наличие лидера в команде. На групповом этапе таковым стал Мичков, который забросил немало эффектных шайб», – приводит слова Пашкова «Чемпионат».

Напомним, победа со счетом 11:1 стала крупнейшей для российской команды в истории противостояния с чешской сборной в рамках чемпионатов мира среди юниоров.

Добавим, что в 1/4 финала сборная России, занявшая первое место в группе B, сыграет с Белоруссией. Встреча состоится 3 мая. Начало игры – в 20:30 по московскому времени.