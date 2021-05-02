Вратарь «Трактора» Федотов продолжит карьеру в ЦСКА

Голкипер Иван Федотов продолжит карьеру в московском ЦСКА, а челябинский клуб получит денежную компенсацию, сообщает официальный сайт «Трактора».

«Федотов отлично проявил себя в прошедшем сезоне, но уже в ближайшем будущем он видит свою карьеру за океаном. Поэтому мы посчитали целесообразным оформить переход голкипера в ЦСКА и получить серьезную денежную компенсацию, за счет которой нам удалось укрепить вратарскую позицию на несколько лет вперед», – заявил гендиректор «Трактора» Иван Савин.

Добавим, что в минувшем сезоне Федотов провел за челябинский клуб 30 поединков, в которых одержал 15 побед, отразив 92,3% бросков. На счету вратаря также один ассист и один «сухарь». В декабре 2020 года он вызывался в расположение национальной команды страны.