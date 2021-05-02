Гарипов – о переходе в «Трактор»: Мне нравится стиль челябинцев

«Думаю, что мне будет комфортно в системе «Трактора», мне нравится стиль челябинцев. Очень рад, что буду играть за эту команду, замечательный, известный клуб. Буду биться и выкладываться по полной, в этом не должно быть сомнений ни у болельщиков, ни у руководства», — приводит «Чемпионат» слова Гарипова.

В минувшем чемпионате вратарь выступал за московское «Динамо» и омский «Авангард», с которым стал обладателем Кубка Гагарина.

Гарипов провел в сезоне 23 матча, в которых одержал 11 побед.