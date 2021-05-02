В «Авангарде» заявили, что Чинахову рано уезжать в НХЛ

Тренерский штаб «Авангарда» выразил уверенность, что форвард Егор Чинахов поторопился с переходом в заокеанскую лигу, а агент игрока повел себя некорректно, отмечается в заявлении омского клуба.

«Начиная с ноября клуб в лице генерального менеджера Алексея Волкова вел переговоры с агентом Егора Чинахова о продолжении карьеры хоккеиста в «Авангарде». В марте у агента было обновленное контрактное предложение.

Тренерский штаб омского клуба уверен, что хоккеисту еще рано пробовать себя на уровне НХЛ, необходимо для начала стать лидером клуба КХЛ, чтобы в дальнейшем уверенно стартовать за океаном. Яркий пример тому – воспитанник «Авангарда» Илья Михеев, игрок основного состава «Торонто Мейпл Лифс», – говорится в заявлении на сайте «Авангарда».

Напомним, что 1 мая агент 20-летнего хоккеиста Шуми Бабаев в своем Twitter сообщил, что Чинахов продолжит карьеру в «Коламбусе», который выбрал его под общим 21-м номером на драфте НХЛ-2020.