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Испания - Сегунда 2-й тайм, 68' Эспаньол 2 Малага 0 П1 1.01 Х 30.0 П2 35.0
Испания - Примера 2-й тайм, 59' Вильярреал 0 Хетафе 0 П1 3.10 Х 1.90 П2 5.00
Португалия - Сегунда 1-й тайм, 24' Ковильян 0 Лейшойнш 0
Франция - Лига 1 1-й тайм, 24' Монпелье 1 Сент-Этьен 1 П1 3.20 Х 3.50 П2 2.24
Аргентина - Примера 1-й тайм, 12' Дефенса и Хуст 0 Унион 0 П1 3.80 Х 2.95 П2 2.08
Аргентина - Примера 1-й тайм, 12' Индепендьенте 0 Атлетико Тукум 0
Англия - Премьер-лига не начался Манчестер Юнай 0 Ливерпуль 0 П1 2.90 Х 3.60 П2 2.48
Италия - Серия А 19:00 Удинезе 0 Ювентус 0 П1 7.80 Х 4.90 П2 1.42
Россия - Премьер-Лига 19:00 Зенит 0 Локомотив М 0 П1 1.53 Х 4.75 П2 5.80
Испания - Сегунда 19:15 Кастельон 0 УД Логроньес 0 П1 3.00 Х 2.65 П2 3.00
Испания - Сегунда 19:15 Леганес 0 Спортинг Хихон 0 П1 2.15 Х 2.85 П2 4.30
Испания - Примера 19:30 Гранада 0 Кадис 0 П1 1.92 Х 3.30 П2 4.70
Португалия - Сегунда 20:00 Каза Пия 0 Академику 0
Аргентина - Примера 20:20 Тальерес 0 Уракан 0 П1 1.71 Х 3.70 П2 4.60
Аргентина - Примера 20:20 Сан-Лоренсо 0 Годой-Крус 0
Англия - Премьер-лига 21:15 Тоттенхэм Хотс 0 Шеффилд Юнайте 0 П1 1.33 Х 5.40 П2 10.0
Италия - Серия А 21:30 Тревизо 0 Виртус Рим 0
Испания - Сегунда 21:30 Лас-Пальмас 0 Понферрадина 0 П1 2.17 Х 3.05 П2 3.90
Италия - Серия А 21:45 Сампдория 0 Рома 0 П1 2.80 Х 3.60 П2 2.50
Португалия - Сегунда 22:00 Пенафиел 0 Эшторил 0 П1 4.00 Х 3.10 П2 2.00
НХЛ - регулярный чемпионат 22:00 Детройт Ред Уи 0 Тампа-Бэй Лайт 0 П1 5.60 Х 4.70 П2 1.51
Франция - Лига 1 22:00 Монако 0 Лион 0 П1 2.33 Х 3.80 П2 2.90
Испания - Примера 22:00 Валенсия 0 Барселона 0 П1 8.80 Х 6.10 П2 1.32
НБА - регулярный чемпионат 22:30 Милуоки Бакс 0 Бруклин Нетс 0 П1 1.68 П2 2.20
Аргентина - Примера 22:30 Банфилд 0 Ривер Плейт 0 П1 5.60 Х 3.90 П2 1.57
02 мая 17:27
автор: Евгений Лиманский

Хоккеист сборной Швеции пополнил состав «Сибири»

Клуб из Новосибирска заключил однолетнее соглашение с 28-летним игроком.

Нападающий Антон Ведин пополнил состав хоккейного клуба «Сибирь», сообщает сайт новосибирской команды.

Отметим, что практически всю карьеру игрок провел в шведском «Тимро». В 2019 году Антон подписал контракт с клубом НХЛ «Чикаго», но защищал цвета «Блэкхоукс» всего в четырех матчах, отыграв большую часть сезона в АХЛ за «Рокфорд», набрав в 31 игре 17 очков (7+10).

Проведя сезон в Северной Америке, Ведин вернулся в Швецию, где выступал за клуб «ХВ-71». В прошедшем регулярном чемпионате Швеции хоккеист набрал 30 очков (16+14) в 39-ти матчах. Также леворукий крайний нападающий провел три игры за сборную Швеции на Евротуре, записав на свой счет 3 (1+2) очка.

Напомним, что новосибирский клуб в минувшем сезоне занял девятое место в восточной конференции КХЛ, не сумев пробиться в кубковую восьмерку.

источник: ХК «Сибирь»
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