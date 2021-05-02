Хоккеист сборной Швеции пополнил состав «Сибири»

Нападающий Антон Ведин пополнил состав хоккейного клуба «Сибирь», сообщает сайт новосибирской команды.

Отметим, что практически всю карьеру игрок провел в шведском «Тимро». В 2019 году Антон подписал контракт с клубом НХЛ «Чикаго», но защищал цвета «Блэкхоукс» всего в четырех матчах, отыграв большую часть сезона в АХЛ за «Рокфорд», набрав в 31 игре 17 очков (7+10).

Проведя сезон в Северной Америке, Ведин вернулся в Швецию, где выступал за клуб «ХВ-71». В прошедшем регулярном чемпионате Швеции хоккеист набрал 30 очков (16+14) в 39-ти матчах. Также леворукий крайний нападающий провел три игры за сборную Швеции на Евротуре, записав на свой счет 3 (1+2) очка.

Напомним, что новосибирский клуб в минувшем сезоне занял девятое место в восточной конференции КХЛ, не сумев пробиться в кубковую восьмерку.