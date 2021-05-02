Виталий Давыдов: Поражение россиян от швейцарцев огорчило

Трехкратный олимпийский чемпион по хоккею Виталий Давыдов прокомментировал прошедший матч с швейцарцами, в котором россияне уступили со счетом 0:1.

«Сборная Швейцарии стала крепкой и неудобной командой, которая способна доставить проблемы любому сопернику. Как оценить игру россиян? Понятно, что в составе много молодых игроков, а на чемпионат мира отправится десант из финалистов КХЛ и из клубов НХЛ. Но молодежь тоже старается, цепляется, пусть и с переменным успехом. Конечно, от сборной России в любом составе ждешь только побед. Поэтому результат в Швейцарии огорчил. Как и то, что теперь на больших площадках наши игроки чувствуют себя не так комфортно, как раньше. Удивило, что после первого поражения от швейцарцев некоторые хоккеисты сборной сетовали как раз на европейский формат. А ведь раньше мы на нем были сильнейшими в мире», – цитирует Давыдова Russia-Hockey.

Напомним, чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдёт в Латвии с 21 мая по 6 июня.