Представлен дизайн игровой формы российских хоккеистов на чемпионат мира в Риге

Международная федерация хоккея (IIHF) представила дизайн игровой формы, в которой российская команда выступит на чемпионате мира в латвийской Риге. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Напомним, что из-за санкций WADA и по решению CAS на ближайших двух чемпионатах мира и на зимней Олимпиаде в Пекине российские хоккеисты выступят под нейтральным флагом и без государственных символов своей страны.

Также пресс-служба ФХР опубликовала порядок исполнения IIHF решения CAS:

- сборные России выступят под названием ROC – англоязычным сокращением названия Олимпийского комитета России (ОКР);