СМИ: Жафяров и Шалунов станут игроками «Чикаго»

Российские хоккеисты Дамир Жафяров и Максим Шалунов могут пополнить состав клуба НХЛ «Чикаго».

По информации The Athletic, нападающие переедут в Северную Америку перед началом следующего сезона.

На данный момент «Чикаго» занимает шестое место в таблице Центрального дивизиона и не сохраняет шансы на выход в плей-офф.

В минувшем сезоне Жафяров играл за нижегородское «Торпедо». Он провел 59 матчей, в которых набрал 62 (21+41) очка, а Шалунов провел за ЦСКА в 74 поединка, набрав 53 (30+23) балла.