Официально: Чинахов подписал контракт с «Коламбусом»

Российский хоккеист Егор Чинахов подписал контракт с «Коламбусом». Об этом сообщает пресс-служба клуба НХЛ.

Соглашение между клубом и хоккеистом заключено в виде стандартного контракта новичка сроком на три года.

«Мы очень рады подписать контракт новичка с Егором и счастливы, что в качестве следующего шага в своей карьере он выбрал «Блю Джекетс». Он умный и динамично-развивающийся игрок, который провел очень хороший дебютный сезон в КХЛ и мы с нетерпением ждем его дальнейшего развития в составе нашей команды», - приводит пресс-служба «Коламбуса» слова генерального менеджера клуба Ярмо Кекяляйнена

Напомним, что прошлый сезон 20-летний нападающий провел в омском «Авангарде», вместе с которым стал обладателем Кубка Гагарина.

В регулярном чемпионата КХЛ Чинахов сыграл 32 матча и набрал 17 очков (10+7). В плей-офф хоккеист принял участие в 21 игре, забросил 5 шайб и отдал 2 результативные передачи.