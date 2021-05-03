Гол Сергачева принес победу «Тампе-Бэй» в матче с «Детройтом»

«Тампа-Бэй» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Детройт» со счетом 2:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отличились Блейк Коулман (1-я минута встречи) и Михаил Сергачев (22).
Единственный гол «Детройта» забил Филип Задина (34), балл за результативную передачу в том числе получил российский нападающий Владислав Наместников.
«Тампа-Бэй» набрала 73 очка и поднялась на второе место в Центральном дивизионе. «Детройт» - седьмой с 45 набранными баллами.
5 мая «Тампа-Бэй» примет «Даллас», 8 мая «Детройт» сыграет в гостях против «Коламбуса».