Дмитрий Куликов: «Эдмонтон» на многое способен в плей-офф НХЛ

Российский защитник «Эдмонтон Ойлерз» Дмитрий Куликов рассказал о своих ожиданиях плей-офф Национальной хоккейной лиги.

«Как человек, который недавно в команде, могу сказать, что здесь по-настоящему позитивная атмосфера. Все в хорошем настроении, все подбадривают друг друга – как на тренировках, так и в матчах. Плей-офф – это непредсказуемая вещь, но есть ощущение, что эта команда действительно на многое способна. Леон Драйзайтль, например, блестяще действует на обеих сторонах площадки. Очень грамотно использует корпус, клюшку, отлично помогает защите. Ну а Коннор Макдэвид – это человек, который в буквальном смысле может направить ход игры в то русло, которое он захочет», – приводит слова Куликова пресс-служба НХЛ.

Напомним, три недели назад 30-летний хоккеист перешел в «Эдмонтон» из «Нью Джерси». Перед этим игрок защищал цвета «Баффало», «Виннипега» и «Флориды».