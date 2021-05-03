Шимон Грубец: Есть вероятность, что я останусь в «Авангарде»

Вратарь сборной Чехии и омского «Авангарда» Шимон Грубец рассказал о переговорах с «ястребами» по новому контракту.

«Не исключен вариант, что я продолжу карьеру в Омске, но пока сложно что-то прогнозировать. Мы ведем переговоры не только с «Авангардом», но и другими командами. Для меня важно, чтобы в клубе остался тренер вратарей Сергей Звягин, хочу с ним работать и продолжать развиваться», – цитирует чешского голкипера «Чемпионат».

Напомним, по итогам шести матчей финала плей-офф КХЛ «Авангард» обыграл ЦСКА и стал обладателем Кубка Гагарина. Шимон Грубец, контракт которого с «ястребами» истек 30 апреля 2021 года, в 18 матчах плей-офф отразил 95,3% бросков по своим воротам, а также пять раз сыграл на ноль.