Майк Салливан: Малкину потребуется время на адаптацию

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан рассказал о перспективах возвращения в команду нападающего Евгения Малкина, который выбыл из строя после травмы нижней части тела.

«Очевидно, что Джино потребуется время на адаптацию, он пропустил уже достаточно много матчей. Надеемся, что с каждым поединком он будет возвращаться к своей лучшей игре, за которой мы все так любим наблюдать», – приводит слова Салливана русскоязычный сайт НХЛ.

Напомним, что в 29 матчах сезона Евгений набрал 24 (8+16) очка.