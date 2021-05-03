Чинахов – о переходе в «Коламбус»: Новый шаг в моей жизни

Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов прокомментировал переход Национальную хоккейную лигу.
a new step in my life🔥 pic.twitter.com/SQ2xTSk4A7— Egor Chinakhov (@EgorChinakhov) May 2, 2021
«Новый шаг в моей жизни», – цитирует 20-летнего россиянина RT, со ссылкой на твиттер хоккеиста.
Напомним, что прошлый сезон 20-летний нападающий провел в омском «Авангарде», с которым стал обладателем Кубка Гагарина.
В регулярном чемпионата КХЛ хоккеист сыграл 32 матча и набрал 17 очков (10+7), а в плей-офф принял участие в 21 игре, забросив пять шайб и отдав две результативные передачи.