Кормье перешел из «Ак Барса» в «Автомобилист»

Канадец Патрис Кормье, на протяжении двух сезонов выступавший за казанский «Ак Барс», заключил одностороннее соглашение сроком на два года с «Автомобилистом», сообщается в твиттере уральского клуба.

⚡️ Патрис Кормье – новичок ХК «Автомобилист»!



«Автомобилист» заключил односторонний контракт сроком на два года с 30-летним центральным нападающим из Канады Патрисом Кормье. https://t.co/vAm0UEbsHR pic.twitter.com/qqVDdOTFNg — ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) May 3, 2021

Патрис Кормье являлся капитаном молодежной сборной Канады, с которой завоевывал золотые и серебряные медали на первенстве мира. В НХЛ он провел 49 матчей, набрав пять очков. С 2018 года выступает в Континентальной хоккейной лиге. Сначала играл за «Барыс», а с 2019 года защищал цвета клуба из Татарстана. Всего в КХЛ Кормье провел 188 матчей, записав на свой счет 93 (28+55) очка.