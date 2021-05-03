«Авангард» попрощался еще с двумя хоккеистами

«Авангард» поблагодарил за работу нападающих Андрея Стася и Александра Хохлачева и объявил об их уходе, сообщается на сайте «ястребов».

Ранее чемпионский состав омичей покинули шестеро нападающих: Ковальчук, Чинахов, Секач, Потапов, Манукян и Костин.

Добавим, Стась отыграл за «Авангард» четыре сезона, набрав в 260 матчах 37 (8+29) очков. В минувшем розыгрыше Кубка Гагарина он записал на свой счет три голевых передачи. Хохлачев провел в составе «ястребов» один сезон. В его активе в регулярном сезоне 34 (11+23) очка, в плей-офф – 5 (1+4) результативных баллов.