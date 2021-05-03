Боб Хартли: Чем больше на нас давили, тем увереннее мы шли вперед

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли на итоговой пресс-конференции поделился своими эмоциями от чемпионского сезона в КХЛ.

«Несмотря на коронавирус, у нас получился хороший тренировочный лагерь. Был момент, когда только шесть игроков и два тренера выходили на тренировку. Но мы преодолели все преграды. Игроки показали себя с наилучшей стороны. Многие выбывали из-за травм, но команда всегда верила в победу. У нас был невероятный финал сезона. От раунда к раунду становилось только сложнее. Чем больше на нас давили, тем увереннее мы шли вперед. Никто в нас не верил, но мы доказали, что способны на все», – цитирует Хартли Sport24.

Напомним, по итогам шести матчей финала плей-офф КХЛ «Авангард» обыграл ЦСКА со счетом 4-2 и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.