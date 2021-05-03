Хартли останется в «Авангарде» еще на один сезон

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал на итоговой пресс-конференции о продолжении своей работы в омском клубе.

«За 27 лет тренерской карьеры я понял, что не только ты решаешь свою судьбу в этом деле. Горжусь, что являюсь тренером «Авангарда». Люди, которые меня знают, понимают, что я никогда не восседаю на чемпионском троне. У меня еще год контракта с омским клубом, а дальше посмотрим, как будет», – цитирует Хартли Sport24.

Напомним, что 60-летний канадец возглавил «Авангард» в мае 2018 года и дважды выводил его в финал плей-офф. В минувшем сезоне «ястребы» впервые в свое истории стали обладателями Кубка Гагарина.